24-годишен блъска приятелката си в стена до безсъзнание, пиян бие жената, с която имат 2 деца

Двама насилници се озоваха в ареста във Велико Търново за побой над жени на обществени места.

В четвъртък около 20,30 ч. жител на областния град е потърсил съдействие в полицията. Той е обяснил, че минути преди това в района на стадиона в старата столица мъж е нанесъл побой на жена. Изпратеният на адреса полицейски екип е установил извършителя в близък хотел. Той е на 50 години от Цар Калоян. Във видимо нетрезво състояние признал за стореното и обяснил, че с въпросната жена имат две деца. Мъжът е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР. Жената е прегледана в Спешна помощ. Установени са леки и повърхностни наранявания. Освободена е за домашно лечение.

Час по-рано в полицейското управление е получен друг сигнал за упражнено насилие над жена в парк «Габровски». Изпратеният на мястото полицейски екип е установил 24-годишен мъж и непълнолетно момиче, и двамата от В. Търново. Те обяснили, че от половин година имат връзка. В парка се скарали и мъжът я блъснал многократно в стена, при което момичето изпаднало в безсъзнание. След преглед в Спешна помощ е освободена за домашно лечение. Приятелят й е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР.

По двата случая са образувани досъдебни производства.