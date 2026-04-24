52-годишен мъж падна от автокран на строителен обект в село Кранево, в болница е

52-годишен мъж падна от автокран на строителен обект в село Кранево, настанен е в болница, без опасност за живота, съобщават от Областната дирекция на МВР – Добрич.
На 23 април, около 09:35 часа е получено съобщение за възникнал инцидент в село Кранево Установено е, че на новоизграждащ се строителен обект 52-годишен мъж пада от автокран. Той е настанен в болницата в Добрич с фрактура на ключица и травматичен шок.
Уведомена е дирекция „Инспекция по труда" в Добрич. По случая е образувано досъдебно производство.