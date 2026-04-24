Георги Кандев се оплака, че дават фалшиви показания срещу него (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Четирима души са се обадили по мобилни приложения на главния секретар на МВР Георги Кандев, за да го плашат. Искали да се оттегли, предупредили го, че лице с прякор Картофа дава фалшиви показания срещу него в Софийската градска прокуратура. Това било по заповед на бивш ръководител в МВР с малко име "Светльо". Това написа във фейсбук профила си главният секретар на МВР Георги Кандев.

Той не уточни кой е Светльо. Беше категоричен обаче, че "няма да се прибере". Изразът за прибиране пък е подигравка със случай, при които полицаи от ГДБОП получиха нареждане да се прибират от свой шеф, докато разследваха контрабанда. Той бе уволнен, а тирът с нелегални цигари - хванат.

Ето и цялата публикация на Кандев:

Вчера и аз получих своето съобщение. Да се прибера!

Тези, които дълго време са разчитали на мълчание и подчинение, отново пробват същия подход - със същите думи и същата арогантност.

Натиск, който разчита на страх и навик. Не и този път!

Не приех да съм главен секретар, за да се прибирам. Не съм тук, за да се подчинявам на заплахи и задкулисни игри.

Тук съм, за да работя по начина, който видяхте през последните два месеца.

Казвам ви всичко това, защото вчера, четири дни след изборите, получих няколко обаждания.

В рамките на 10 минути от скрити номера в едно от мобилните приложения, ми съобщиха, че докато водим този разговор, лице , с прякор „Картофа", заедно с негови приближени, дават фалшиви показания срещу мен в Софийската градска прокуратура.

Казаха ми , че са организирани от бивш ръководител в Министерството на вътрешните работи с малко име „Светльо".

Каква е целта им ли – може би да ми припишат нещо нередно, което не съм извършил и да се опитат да ме накарат да отстъпя.

Като служител на МВР и гражданин отправям въпрос към Софийската градска прокуратура – вярно ли е, че вчера осъждани и криминално проявени лица са давали показания срещу мен? Кои са кукловодите в този сценарий?

Защо сега?

Няма да следвам техния модел. Мълчанието не е опция.

Няма да се прибера!