Георги Кандев се оплака, че дават фалшиви показания срещу него (Видео)

9600
Георги Кандев КАДЪР: Фейсбук/Официален профил

Четирима души са се обадили по мобилни приложения на главния секретар на МВР Георги Кандев, за да го плашат. Искали да се оттегли, предупредили го, че лице с прякор Картофа дава фалшиви показания срещу него в Софийската градска прокуратура. Това било по заповед на бивш ръководител в МВР с малко име "Светльо". Това написа във фейсбук профила си главният секретар на МВР Георги Кандев. 

Той не уточни кой е Светльо. Беше категоричен обаче, че "няма да се прибере". Изразът за прибиране пък е подигравка със случай, при които полицаи от ГДБОП получиха нареждане да се прибират от свой шеф, докато разследваха контрабанда. Той бе уволнен, а тирът с нелегални цигари - хванат. 

Ето и цялата публикация на Кандев:

 Вчера и аз получих своето съобщение. Да се прибера!

Тези, които дълго време са разчитали на мълчание и подчинение, отново пробват същия подход - със същите думи и същата арогантност.

Натиск, който разчита на страх и навик. Не и този път!

Не приех да съм главен секретар, за да се прибирам. Не съм тук, за да се подчинявам на заплахи и задкулисни игри.

Тук съм, за да работя по начина, който видяхте през последните два месеца.

Казвам ви всичко това, защото вчера, четири дни след изборите, получих няколко обаждания.

В рамките на 10 минути от скрити номера в едно от мобилните приложения, ми съобщиха, че докато водим този разговор, лице , с прякор „Картофа", заедно с негови приближени, дават фалшиви показания срещу мен в Софийската градска прокуратура.

Казаха ми , че са организирани от бивш ръководител в Министерството на вътрешните работи с малко име „Светльо".

Каква е целта им ли – може би да ми припишат нещо нередно, което не съм извършил и да се опитат да ме накарат да отстъпя.

Като служител на МВР и гражданин отправям въпрос към Софийската градска прокуратура – вярно ли е, че вчера осъждани и криминално проявени лица са давали показания срещу мен? Кои са кукловодите в този сценарий?

Защо сега?

Няма да следвам техния модел. Мълчанието не е опция.

Няма да се прибера!

