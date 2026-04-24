Нeсебър загрява за GIRO D'ITALIA с велообиколка до Слънчев бряг

На 25 април крепостните стени на Стария Несебър ще се превърнат в сцена на празник, посветен на колоезденето и предстоящия старт на легендарната италианска обиколка GIRO D'ITALIA. Съвместната инициатива на Parkrun Nesebar и Martobike ще събере жители и гости на града в едно цветно, активно и вдъхновяващо събитие.

Програмата стартира в 12:00 ч. в зоната пред портите на Стария град с Вело експо. Отново в същите часове ще бъде организирана творческа работилница за плакати. Местни художници ще съдействат на участниците да създадат оригинални визии за посрещането и изпращането на колоездачите на 8 май, когато Несебър ще бъде част от големия международен спортен календар.

От 12:30 до 13:30 ч. ще бъде предложен безплатен преглед и бързи настройки на велосипеди, предназначени за участие във велообиколката. В същия часови диапазон организаторите подготвят и велопредизвикателства за деца и възрастни.

Кулминацията на деня ще бъде общата вело разходка от 14:00 до 16:00 ч. Маршрутът включва обиколка на Стария Несебър, северната алея на Новия град, велоалеите и крайбрежната алея на Слънчев бряг, с обръщане пред хотел „Хелена". Трасето е почти изцяло по алеи без автомобилно движение, но организаторите напомнят, че ще има пресичане на улици и спазването на правилата за движение е задължително.

Събитието е публично и отворено за всички желаещи. Използването на предпазна каска е задължително, а деца без придружител няма да бъдат допускани, предупредиха от общината.

Инициативата цели да насърчи активния начин на живот, безопасното колоездене и да създаде празнична атмосфера в навечерието на едно от най-престижните международни колоездачни събития.