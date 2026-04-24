Полицай е ранен докато разтървава биещи се в Кюстендил, 4-ма са в ареста

Полицай е ранен докато разтървава биещи се в Кюстендил. Снощи, минути преди полунощ, е постъпил сигнал в ОДМВР чрез тел.112 за възникнало масово сбиване в кюстендилския квартал „Изток".

Пристигналите на място полицаи са потушили конфликта. Задържани са четирима от активните участници в него. Те са на възраст от 27 до 39 години. Леки телесни повреди са нанесени на участник в сбиването и на полицейски служител. Досъдебно производство е образувано по случая в РУ Кюстендил. Уведомен е дежурен прокурор.