ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Министърът на правосъдието оставя на наследника си...

Времето София 11° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22725465 www.24chasa.bg

Над 18 кг калкан са иззети от автомобил край Балчик, превозвал рибата без разрешение

824
Снимка: Pixabay

Над 18 кг калкан са иззети от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) от автомобил, превозвал рибата без разрешение. Това съобщават от агенцията на официалната си страница в социалните мрежи. Превозното средство е спряно за проверка край Балчик.

Сигналът към инспекторите е подаден от „Гранична полиция". Проверката е извършена от екипи на сектор „Рибарство и контрол" – Добрич към ИАРА.

При инспекцията е установено, че автомобилът не е регистриран по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност. Рибата е иззета, претеглена и измерена от контролните органи.

При проверката са намерени 11 броя маломерен калкан с общо тегло 14,2 килограма, както и три броя калкан над минимално допустимия размер с общо тегло 4,35 килограма. Рибата е била цяла и в прясно състояние.

Установено е още, че уловът е превозван по време на действаща забрана за риболов, въведена със заповед на министъра на земеделието и храните. Ограничението е свързано с размножителния период на видовете във водите на Черно море, река Дунав и вътрешните водни обекти.

По случая са предприети действия съгласно действащото законодателство.

В края на март екипи на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури от Добрич заловиха нарушител в Шабла да превозва риба с търговска цел.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Аспарух Илиев: Любовта е там, където нямаш въпроси (подкаст)