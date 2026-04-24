ГЕРБ: Приемаме решението на Живко Тодоров да се оттегли като личен акт на отговорност

"Приемаме решението на Живко Тодоров като личен акт на отговорност. Той е един от най-успешните кметове на ГЕРБ и в съвместната ни работа сме направили много за Стара Загора". Това пише в позиция на ГЕРБ във Фейсбук по повод решението на кметът на Стара Загора Живко Тодоров да се оттегли като член на Изпълнителната комисия на партията.

"ГЕРБ направи анализ къде сме сбъркали и какво трябва да подобрим в работата си", пише още в позицията.

Живко Тодоров обяви в петък, че се оттегля като член на Изпълнителната комисия на ГЕРБ. Преди около месец той бе избран в ръководството на партията, но напуска заради слабите резултати на изборите.