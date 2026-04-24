Откриха артефакти с вид на културно-исторически ценности в Шуменско (Снимки)

608
Снимки: Пресцентър на МВР.

Множество предмети с вид на културно-исторически ценности са намерени и иззети вчера след проверка в частен дом в село Царев брод, обитаван от 64-годишен мъж, съобщават от пресцентъра на полицията.

Сред намерените обекти от служители на ОДМВР- Шумен са керамични съдове, керамични лампи, фрагменти от оброчна плочка, мраморни фрагменти от облицовка, керамични маски, мечове със съвременно изработени дръжки.

По случая е образувано досъдебно производство, предстои експертна оценка на иззетите находки и изясняване на произхода им.

Работата продължава под надзора на прокурор от Окръжна прокуратура- Шумен.

