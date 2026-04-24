Приятелка на починалата след поставяне на хиалурон в гърдите: Тя не можеше дори да пие чаша вода сама, не можеше да диша от болка

Приятелката: На първата консултация лекарят каза, че нейните гърди са по учебник, ще станат перфектно и няма от какво да се притеснява.

"Не може да се изправи, не може да пие чаша вода сама, не може да се завърти, не може да диша, не може да се мърда. И болката е неописуема". Това е разказала на своя приятелка починалата млада жена след процедура по уголемяване с хиалуронов филър в Дупница.

„Аз не съм добре, не мога да стана, някаква реакция от гърдите направих и не знам кога ще съм в състояние да работя. Ще ти пиша веднага, щом имам яснота. Не знам какво ми е. Не мога да стана. Не мога да си държа главата изправена. Не ме питай как ходя до тоалетна. Някакъв кошмар е. Много съм слаба. Болката в гърдите отмина вече, но аз не мога да ям. Повръщам. И отслабвам".

Тези думи е изпратила 36-годишната Лидия Димитрова на своя приятелка след като състоянието и след процедурата се е влошило драстично. Три дни по-късно умира.

Случаят с Лидия, както я наричат близките ѝ, стигна до медиите в края на месец март. Процедурата е извършена при дупнишкия лекар д-р Борис Дашков. Във фейсбук страницата си той твърди, че манипулацията "не крие абсолютно никакви рискове". Жената се е почувствала зле дни след процедурата. Тя постъпила в Александровска болница в София със сепсис. Малко по-късно умира.

„Причината, за да застана днес тук, е това, което би казала Линда с призив към всяко едно момиче, всяка една жена, която се чуди дали да се подложи на подобна процедура за уголемяване на бюста: „Недейте. Не си го причинявайте. Замислете се. Струва ли си да загубя живота си?", казва приятелката на починалата жена пред Нова, която пожелава да запази анонимност.

"Линда беше върл противник на филърите. И на мен изобщо не ми е минавало някога през ума, че тя самата ще иска да го направи. Това беше най-върлият противник на естетичните корекции. И в дадена точка на живота вече, може би точка на пречупване, тя реши да опита по някакъв начин да подобри нещо в себе си, което за нея беше... дори не мога да кажа комплекс", казва една от най-близките приятелки на Линда. Именно тя е била до нея при първата консултация за уголемяване на бюста при д-р Борис Дашков, като разказва хронологично какво се е случило.

Първата консултация на Линда с дупнишкия лекар била на 22.12.2025 г.

„По време на тази консултация думите на доктора бяха, че нейните гърди са по учебник, ще станат перфектно и няма от какво да се притеснява. Неговите обещания бяха, че процедурата е 100% безопасна. Че резултатът, който тя иска, ще се получи. Че ще стане много красиво. Няма какво да се обърка. Всичко ще стане както трябва. И на 7 януари 2026 г. тя отиде за пръв път да си сложи филър в гърдите", разказва приятелката на покойната Линда.

Първа процедура била извършена на 07.01.2026 г.

„Аз тогава не бях с нея. Това, което знам, е, че са отишли и с канюла е бил поставен филър, като преди това е сложена местна упойка и е инжектирана в зоната на гърдите. След първата процедура тя нямаше проблем. Тя не се чувстваше зле. Да, първите два дни имаше дискомфорт, но нито е вдигала температура, нито е имала такава болка, нито е повръщала. Не е имала нито един от тези симптоми, които имаше след втората. След като тя се прибира вкъщи, забелязва, че има асиметрия на гърдите – едната беше по-голяма от другата – и че имаше бучки. Тя се свърза с него тогава и той каза да дойде пак, че ще оправи тази асиметрия, ще добави допълнително, ще бъдат по-големи и че тази интервенция ще бъде напълно безплатна. Тя се случи на 3 март".

По думите на приятелката самият лекар е споделил още при първата процедура, че повторна такава е възможна най-рано след три месеца. Въпреки това, по-малко от два месеца по-късно, по негова препоръка тя отива на втора такава.

„На 3 март, след второто поставяне на филъра в гърдите, след като тя се прибира вкъщи, започва една остра болка. Един дискомфорт, за който към тази дата тя си мислеше, че е нормален и че за ден-два, както беше първия път, ще отмине. Обаче на 4 март тя се влошава. Не може да се изправи, не може да пие чаша вода сама, не може да се завърти, не може да диша, не може да се мърда. И болката е неописуема", разказва момичето и ни пуска гласовото съобщение, което самата Линда е изпратила до друга нейна приятелка и което е поместено в началото на тази статия.

От това съобщение става ясно, че самата Линда предполага, че инфекцията е тръгнала от гърдите. През дните, в които тя все още не е отишла в болница, кореспонденцията с лекаря – д-р Борис Дашков, показва каква е била неговата реакция към случая.

„Това, което той е направил, когато е разбрал, че тя не е добре, е било да ѝ предпише купчина лекарства. Нито е питал за температура – при положение, че той знае, че ако има такава, това е първият признак за инфекция. Нито е посъветвал да отиде на преглед. Дори ако не става да отиде при него, да отиде в първата най-близка болница. Той това не е посъветвал. След като е разбрал, че тя е влязла в болница, думите са му били: „Ами, аз това щях да предложа". Пет дни по-късно ли се сети той да го предложи това?! Не се сети да го предложи на първия, на втория, дори на третия ден. Не е поискал да я прегледа или поне да я посъветва да отиде на друго място. На 6 март беше последният път, когато се чух с нея. Тогава тя не можеше да говори. Тя едвам произнасяше думите. Не можеше и... Когато ми се обади, ми каза, че вече е пила много лекарства и е сънлива", спомня си приятелката на Линда.

Като доказателство за извършената процедура близките на Линда показват картон, на който се вижда запазеният час, печатът на лечебното заведение и имената на пациента и лекаря. Всичко това е предадено на разследващите.

Младата жена е приета в болницата на 07.03.2026 г.

„Разбрах от нейни други близки, че тя е в болницата, че е в критично състояние. Информацията беше много оскъдна, затова два дни по-късно се събрахме всички нейни близки с желанието да отидем и да разберем какво наистина се случва", разказва приятелката.

На 09.03.2026 г. от болницата съобщават, че жената е починала.

„От болницата се обадиха, за да ни съобщят новината, че тя е починала. Имало е сепсис. Отказали органи. Единственият орган, който е работил до последно, е бил сърцето. Тя е била поставена под изкуствена кома", казва нейната приятелка.

Дни по-късно случаят става медийно известен. Аутопсията е направена, но заключението от нея към момента продължава да се чака.

В сайта на д-р Дашков процедурата за оформяне на гърди с филър все още съществува – с ценоразпис и оставен телефон.

При обаждане от Нова, в ролята на клиент докторът не отрича да прави процедурата, но казва, че очаква доставка на филъри. Затова прави вписване в листата на чакащите.

Отправени са запитвания по случая и към Здравното министерство, дали самата реклама на тази процедура и фактът, че д-р Борис Дашков я е извършвал, сами по себе си са достатъчни причини за наказание.

Ето и отговора на Здравното министерство:

Според адв. Мария Шаркова дори самата реклама на тази процедура е извършване на нарушение. И още нещо:

„В конкретния случай, за който говорим, имаме и друго нарушение, а именно, че тази дейност се извършва от хирург. Той няма специалност по пластична и възстановителна хирургия. Тази дейност по уголемяване на гърдите се извършва от специалисти по пластична и възстановителна хирургия в медицински центрове с легла, а не в кабинет с неясен статут. А той продължава да рекламира дейността си. Впрочем, и рекламата на медицинската дейност е забранена в Закона за здравето и би трябвало да се санкционира. Контролът е занижен наистина и буквално реклами на подобни дейности са изключително разпространени. Те се разпространяват под широко затворените очи на властите", казва още адв. Шаркова.