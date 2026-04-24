Дигитална платформа и БЧК-Пловдив свързват хора в затруднено положение с доброволци

24 часа Пловдив онлайн

336
Доброволци от платформата „СуперСърце“ носят кашон с продукти на трудно подвижна жена. Снимки: БЧК - Пловдив

Само в периода на тестване помощ получиха 40 души

БЧК-Пловдив и дигиталната платформа „СуперСърце" стартираха иновативен проект, които се прилага за първи път в България. Платформата свързва хора в затруднено положение и доброволци, готови да им помогнат.

Тя вече улесни 40 нуждаещи се само в периода на тестване. До домовете им бяха доставени хранителни продукти и лекарства, възрастни хора бяха придружени до лекарски прегледи, оказана беше помощ с ежедневни и административни задачи. Бързата подкрепа стана възможна благодарение на „СуперСърце" и БЧК, както и на включилите се граждани и фирми,

Всеки, който знае за подобни случаи, може лесно да подаде сигнал на superheart.bg. Платформата установява контакт с доброволци, които искат да се включат в благотворителни акции, и така помощта идва навреме. С тази кампания „СуперСърце" и БЧК поставят началото на нов модел за обществена подкрепа – проблемите на хора в затруднено положение да се виждат и решават рано с участието на активни граждани и на бизнеса.

Иновативният подход вече помогна на трудно подвижни пловдивчани да получат в домовете си пакетите с храни, чието раздаване ще продължи до 15 май. Това е вторият транш на операция „Подкрепа" по Програма „Храни и основно материално подпомагане" 2021-2027, съфинансирана от Европейския социален фонд Плюс (ЕСФ+).

В този транш са включени 11 хранителни продукта, осигурени от Агенцията за социално подпомагане, която определя и получателите. Едночленните и двучленните семейства взимат пакети по 11 кг, а тричленните и многочленните – по 24 килограма.
Помощта трябва да достигне до 36 237 правоимащи в Пловдивска област. За целта БЧК-Пловдив разкри 23 раздавателни пункта. Те се обслужват от близо 260 доброволци и служители на областната червенокръстка организация и са отворени всеки делничен ден от 9 до 13 часа.

Очаква се със съдействието на платформата „СуперСърце" пакетите „Подкрепа" да стигнат до повече хора в сравнение с първия транш през есента на 2025 г. Тогава се отзоваха около 80% от правоимащите в Пловдивска област. Сега целта е техният дял да се увеличи.

Така новата инициатива на БЧК-Пловдив и „СуперСърце" ще допринесе за по-пълното осъществяването на кампанията. Тя трябва да подпомогне над 530 000 уязвими лица и семейства в цялата страна. Управляващ орган на програмата у нас е Агенцията за социално подпомагане, а Червеният кръст със своята доброволческа мрежа съдейства нуждаещите се да получат пакетите.

В Социалния център на БЧК-Пловдив, където се намира един от пунктовете за раздаване на пакетите с храни „Подкрепа“, подготвят поредната пратка, която ще бъде доставена до домовете на нуждаещи се.
