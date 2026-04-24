Готвена приватизация на общинската болница разбуни Горна Оряховица

Протест под надслов "Не пипайте болницата в Горна Оряховица" пред общината стягат в социалните мрежи за идния четвъртък, когато на сесия ще се разглежда приватизацията на общинското лечебно заведение. Истинска война се разгоря тези дни в местните фейсбук групи между привърженици и недоволни от готвената тихомълком продажба на болницата, в която се лекуват жителите на 5 общини - Горна Оряховица, Лясковец, Стражица, Елена и Златарица.

Най-любопитното е, че болницата е финансово стабилна и отчита печалба от 250 хил. евро за миналата година на фона на хроничното недофинансиране в здравеопазването.

Кметът на община Горна Оряховица Николай Рашков е внесъл предложение за включване на многопрофилната болница и местния диагностично-консултативен център в плана за приватизация през 2026 година. Решението е продиктувано от задълбочаващата се кадрова криза и непосилните за общинския бюджет нови медицински стандарти, които изискват постоянни инвестиции в скъпа апаратура и квалификация на персонала, е мотивацията.

Процедурата вече е в ход. Предстои Общинският съвет да възложи изготвянето на правен анализ и пазарна оценка на двете лечебни заведения. Според ръководството на стационара привличането на частен инвеститор е единственият устойчив шанс болницата да продължи да функционира и да обслужва пациентите от целия регион. "Аз съм убеден, че ако болницата има нов собственик, който инвестира в подобрения, ще се повиши качеството на общинското здравеопазване не само в Горна Оряховица, но също за жителите на Лясковец, Стражица, Елена и Златарица. Също така ще се подобрят условията за персонала и ще се привлекат още кадри", заявява в изпреварващо прессъобщение управителят на болницата д-р Иван Иванов.

Оказа се, че кандидат-купувач вече има и на 20 април е внесъл инвестиционно предложение и бизнес план, а ден след това е входирано и кметското предложение, което попада в дневния ред още за сесията на Общинския съвет на 30 април.

Верига медицински лаборатории има апетит към общинската болница. В представения бизнес план се предвижда инвестиране на средно по 400 000 евро годишно за подобряване на битовите условия, ремонти и смяна на наличното медицинско оборудване с ново за подобряване качеството на предлаганите медицински услуги. Според направените от бъдещия инвеститор анализи се очаква през следващите 5 години приходите от НЗОК по клинични пътеки да нараснат с над 1 млн. евро, от 4,8 млн. през 2026 г. на 5,9 млн. евро.

Планирана е инвестиция в апаратура за отделенията по кардиология, хирургия, гастроентерология, образна диагностика и родилно отделение в размер на 200-250 хил. евро годишно, като инвестициите ще бъдат съгласувани с екипите на отделенията. За 2027 г. са заложени по 300 000 евро за ремонтни дейности на инфекциозно и хирургично отделения. Предвижда се привличане на утвърдени специалисти в гастроентерология, ендокринология, пневмология и фтизиатрия, кардиология и нервни болести.

Обещават се ремонти на спешното отделение, обновяване на операционния блок и реанимацията, дигитализация на ДКЦ, развитие на еднодневна хирургия, разкриване на ВИП стаи и сектори с платен прием, включително добавянето на нови отделения по съдова хирургия и ортопедия.

"В частна болница пациентите се консултират и лекуват също като в общинска – безплатно, по Здравна каса", уточнява настоящият управител.

От местната администрация уверяват, че предстои обществено обсъждане на намеренията за продажба на горнооряховската болница, но в социалните мрежи изригва масово недоволство от скоростта на случващото се.

"Как всички общински болници в страната правят всичко възможно да се запазят, търсят варианти за изплащане на дълговете им, запазване на персонал и т.н. само ние ще си продадем болницата, видиш ли така било правилно. Инвеститора като иска частна болница в града да закупи някоя от неизползваемите сгради в града ни. И транспортна болница също е добра инвестиция!", предлага решение Даяна Георгиева.

"Защо бе хора, тя е строена безплатно с труда на живущите в града, живеели са на палатки в дъжд и пек, засрамете се!" - гневен е Валери Тодоров.

"Скоро е закупен скенер за 1 млн. лв, а сега болницата пред фалит! Като е било ясно, че финансовото й състояние е лошо защо е направена тази инвестиция? Хора, нека не допуснем тази болница да се продаде! Всеки един от нас рано или късно ще имаме нужда от нея!", е позицията на Зара Николова.

Свързани с общинското здравеопазване обаче подкрепят нуждата от частен инвеститор, за да се осигурят достатъчно пари за повишените медицински стандарти и оцеляването на болницата.