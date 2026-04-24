Държавата отнема имущество за над 116 хил. евро по дело за наркотици

Окончателно съдът постанови отнемане на имущество за над 116 000 евро (около 227 000 лева) по дело, свързано с незаконно придобити активи от лице, разследвано за наркоразпространение. Решението е в полза на държавата и е потвърдено с влязъл в сила акт на Върховен касационен съд от 17 април 2026 г.

Производството е започнало след сигнал от Окръжна прокуратура – Благоевград срещу К. Н., известен с прякора „Ейпъла", по досъдебно производство за държане с цел разпространение на високорискови наркотични вещества в особено големи размери, съобщиха от пресцентъра на комисията.

В хода на проверката Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество установява сериозно несъответствие между законните доходи и притежаваното имущество на проверявания и на лице, с което е живял на съпружески начала. Разликата възлиза на над 244 000 лева – значително над законовия праг.

Съдът постановява конфискация на имущество, включително два апартамента в Сандански, няколко автомобила, парични средства, както и суми по банкови сметки.

Според съдебните инстанции част от имуществото е било придобито на името на друго лице, с което проверяваният е съжителствал, с цел да се прикрие незаконният му произход. Установена е и пряка връзка между престъпната дейност и натрупаните активи.

Решението на Окръжен съд – Благоевград от 2024 г. е потвърдено последователно от Софийски апелативен съд и окончателно от Върховния касационен съд.

С последното съдебно определение от април 2026 г. конфискацията става окончателна и не подлежи на обжалване. Случаят е пореден пример за прилагане на механизма за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност.