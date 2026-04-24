Прокуратурата се самосезира за предполагаеми злоупотреби в АПИ

Софийска градска прокуратура е образувала досъдебно производство по данни за евентуална мащабна схема в пътната поддръжка, свързана с отклоняване на значителни финансови средства. Разследването е започнало след медийна публикация на Антикорупционния фонд.

В материала се твърди, че чрез механизъм за незаконно превъзлагане на дейности се отклоняват най-малко 14 млн. лева месечно.

Според изложеното, от 2025 г. насам Агенция „Пътна инфраструктура" е възложила на частно дружество предоставянето на денонощна „безплатна пътна помощ", която впоследствие се прехвърля към други фирми.

По информация от публикацията, фирмата „Юнит Асист" ЕООД е получила дейността, но от своя страна я е превъзложила на поне 11 други компании. Изнесени са и твърдения за опити за налагане на монопол, включително чрез натиск върху конкуренти и пострадали при пътнотранспортни произшествия.

Отбелязва се още, че въпреки наличието на подобна услуга в договорите за пътна поддръжка още от 2014 г., тя не е била публично комуникирана към гражданите.

След извършена предварителна проверка наблюдаващ прокурор е преценил, че са налице достатъчно данни за започване на досъдебно производство за престъпление против стопанството.

В рамките на разследването се разпитват свидетели, изискват се документи от Агенция „Пътна инфраструктура", извършват се допълнителни действия за събиране и анализ на доказателства

От прокуратурата уточняват, че обект на проверка са лица извън системата на Министерството на вътрешните работи.

Разследването продължава.