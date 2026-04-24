20-годишен е загиналият край Садово, блъснал го е камион

Младежът излязъл внезапно на пътното платно

20-годишен пловдивчанин е загиналият снощи в катастрофата край Садово, за която "24 часа" вече писа. Според получения след 22,30 ч. сигнал внезапно излязъл на пътното платно мъж бил блъснат от товарен автомобил „Мерцедес". От пристигналия лекарски екип е констатирана смъртта на пешеходеца, съобщават от полицията.

Местопроизшествието е запазено, извършен е оглед. Пробите за употреба на алкохол и наркотични вещества на 57-годишния водач са отрицателни. С полицейска заповед той е задържан за едно денонощие. По случая е образувано досъдебно производство, работата продължават служители от сектор „Разследване на престъпления по транспорта".