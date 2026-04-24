ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Китайската мисия „Тиенуън-3“ планира донасянето на...

Времето София 15° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22726045 www.24chasa.bg

Шофьор удари жена след спор заради засичане на бул. "Руски" в Пловдив

24 часа Пловдив онлайн

2324
Бул. “Руски” с кръстовището на бул. “Шести септември” е натоварен дори извън час пик. Снимка: Радко Паунов

Мъж удари жена след конфликт заради засичане по време на движение, съобщиха от МВР.

Вчера сутринта тя се оплакала във Второ районно, че докато изчаквала с автомобила си на светофар на кръстовище между бул. "Руски" и бул. "Шести септември" била ударена от непознат, слязъл от шофьорското място на съседна кола. При организираните незабавни оперативни и издирвателни действия още същия ден 45-годишният извършител на хулиганската проява е установен и задържан.

Според първоначалните данни спорът между двамата участници се породил заради засичане по време на движение. За образуваното бързо производство е уведомена Районната прокуратура в Пловдив.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Последно от

