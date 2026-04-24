Уважаеми клиенти,

На 27.04.2026 г. /понеделник/ „Веолия Енерджи Варна “ ЕАД обявява край на отоплителен сезон 2025-2026 г. и започва спиране на абонатните станции за отопление и настройване на регулаторите в т.нар. „летен режим", след което ще се покриват само нуждите за битово-горещо водоснабдяване. Поради по-особените нужди на стопанските клиенти, в т.ч. училища, детски градини и др., техните абонатните станции, ще останат включени за отопление, докато не заявят писмено искане за спиране (в случай, че вече не са го направили).

На безплатен телефонен номер 0800 14 448 бихте могли да получите допълнителна информация или да потърсите съдействие от специалистите на „Веолия Енерджи Варна" ЕАД.

С поздрав,

Екипът на „Веолия Енерджи Варна" ЕАД