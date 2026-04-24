ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Времето София 15° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22726111 www.24chasa.bg

Емил Дечев: Стари ченгета използват мръсни номера, за да уязвят Кандев

Емил Дечев Снимка: Георги Палейков

Стари ченгета използват мръсни номера, до болка познати ни, безкрайно изтъркани, за да уязвят и неутрализират и.ф. главния секретар на МВР Георги Кандев. Това написа в социалните мрежи служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев, след като и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев съобщи, че е получил обаждания от скрити номера, че осъждани лица дали фалшиви показания срещу него.

Дечев написа, че Кандев, който благодарение на огромната работа, която е свършил през последните два месеца за ограничаване на изборните престъпления, е станал всеобщ любимец на българската нация, а сега целта е той да бъде набеден и убит обществено.

Това стана с много труд, смелост и безкомпромистност. Това беше истинска и опасна борба срещу силите на мрака, които искат да подменят при избори волята на суверена - българските граждани. В тази война противникът ни има сероизни съюзници на ключови места в джуджетурата", коментира вътрешният министър.

„Изказвам пълната си подкрепа за Георги Кандев. Нямам никакви съмнения в неговата почтеност. Скоро огромна отговорност ще носи за решаването на този подготвян изкуствен скандал и бъдещия министър на вътрешните работи", написа Дечев.

В защита на и.д. главен секретар на МВР по-рано излезе и служебният премиер Андрей Гюров, който публикува остра позиция във Facebook.

Публикувахте от Emil Dechev в Петък, 24 април 2026 г.

Четете още

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Последно от

