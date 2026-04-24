Кметът на Русе уважи патронния празник на ОУ „Никола Обретенов"

С тържествена церемония и вдъхновяваща програма Основно училище „Никола Обретенов" отбеляза своя патронен празник. Събитието събра в двора на училището ученици, учители и родители. Гост на проявата бе кметът на община Русе Пенчо Милков, който отправи приветствие към присъстващите, подчертавайки значимостта на училището за града, съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

„Виждам едно училище, което се развива с увереност и ясна посока. Това не е случайно – зад него стоят усилията на учители, доверието на родителите и най-вече желанието на децата да бъдат по-добри всеки ден. Именно тази енергия превръща едно училище в истинска общност", заяви кметът. В словото си той припомни и вдъхновяващия пример на патрона на училището Никола Обретенов.

Директорът на русенското основно училище Емил Тюлеков изрази своята увереност, че поверената му институция ще продължи да съчетава силата на българската образователна традиция с изискванията на съвременния свят, както и да изгражда личности със знания, самочувствия и ценности.

Началникът на РУО – Русе д-р Росица Георгиева изказа благодарност към екипа на учебното заведение, за това, че всеки ден раздава частица от себе си в обучението на младите надежди на Русе.

В програмата за празника бяха представени артистични изпълнения, рецитали, танци и музикални поздрави, чрез които учениците отдадоха почит към живота и делото на своя патрон – революционера Никола Обретенов. Възпитаниците на учебното заведение изпълниха още акростих, посветен на името на патрона, народни танци, песента „Излел е Дельо хайдутин", рецитал на „Хаджи Димитър" от Христо Ботев, а събитието завърши с впечатляващ флашмоб.

По време на посещението си кметът Пенчо Милков разгледа и напредъка на изграждащия се физкултурен салон към училището. По неговите думи пространството ще се превърне в място за провеждане на мащабни събития, като по този начин ще привлече русенци не само от квартала, но и от целия град.

Физкултурният салон се изгражда с топла връзка към сградата на училището и самостоятелен подход от двора. Сградата е с размери 36,45 м на 21,20 м, като в проекта влиза изграждането на фоайе, съблекални за учениците с капацитет 30-40 места, санитарни възли, стая за учител/треньор и котелно-бойлерно помещение. За салона са предвидени три реда трибуни за зрители с капацитет 122 места. Ще има възможност за практикуване на волейбол /учебно-тренировъчна дейност/, баскетбол, тенис на маса, борба, джудо, бокс, бадминтон, тенис на корт, спортни танци и фитнес.