Шест години затвор за син, заплашвал баща си с убийство заради къща в Стара Загора

1140
Окръжен съд – Стара Загора постанови ефективна присъда от шест години „лишаване от свобода" при първоначален строг режим за 43-годишен мъж, признат за виновен в заплахи за убийство и домашно насилие срещу собствения си баща.

Подсъдимият К. А. е осъден и да заплати глоба в размер на 5000 лева (2556,46 евро). От наказанието ще бъде приспаднато времето, през което той е бил задържан под стража, съобщиха от пресцентъра на институцията.

В периода 20–23 април 2025 г. в Стара Загора мъжът е действал в условията на продължавано престъпление и опасен рецидив. Целта му била да принуди баща си да му прехвърли собствеността върху къща в квартал "Лозенец".

За да постигне това, той отправял заплахи за убийство, включително чрез удушаване.

На 23 април 2025 г. подсъдимият е причинил и лека телесна повреда на баща си в двора на семейния имот. Деянието е извършено в условията на домашно насилие.

За двете престъпления съдът е определил отделни наказания, които впоследствие са групирани в едно общо – шест години лишаване от свобода.

Присъдата не е окончателна и може да бъде обжалвана или протестирана пред Апелативен съд – Пловдив в 15-дневен срок.

