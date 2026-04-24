ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Наградиха полицая, спасил хора от преобърнатия автобус край ГКПП „Малко Търново”

Тони Щилиянова

[email protected]

„Граничен полицай Ивелин Арабаджиев рискува собствения си живот, за да могат други да живеят. Горд съм, че в системата на МВР и Гранична полиция служат такива смели и самоотвержени личности".

Това каза областният управител на Бургас Добромир Гюлев, който отличи с благодарствена грамота младши експерт командир на отделение в ГПУ-Малко Търново Ивелин Арабаджиев, спасил с риск за собствения си живот десетки жени и деца от обърналия се в дере туристически автобус с украински граждани.

Инцидентът, при който загинаха две жени, а други бяха с множество наранявания, стана на 22 април край Малко Търново, малко преди ГКПП-то за Турция.

Граничният полицай Арабаджиев пръв се отзовава на инцидента. Запазвайки самообладание  и въпреки животозастрашаващата ситуация за самия него, той успява да счупи люка на обърнатия автобус. Виждайки паниката сред пътниците - предимно жени и децата, Арабаджиев започва да ги вади един по един през люка.

„Последствията от инцидента бяха ужасяващи. Благодарение на намесата на граничен полицай Арабаджиев нямаше повече жертви. 

В негово лице и в това на останалите гранични полицаи, които му помагат като разбиват предното стъкло на автобуса, за да спрат работещия двигател, пострадалите виждат своите спасители, допълват от Областната администрация.

