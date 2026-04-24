Асен Василев: Заплахите срещу Кандев са абсолютно скандални

Заплахите срещу Кандев са абсолютно скандални. Това написа лидерът на ПП Асен Василев, след като и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев съобщи, че е получил обаждания от скрити номера, че осъждани лица дали фалшиви показания срещу него
Явно в България, когато някой започне да си върши работата, веднага се опитват да му спретнат дело с фалшиви свидетели, пише във фейсбук Асен Василев.
Заплахите срещу гл. комисар Кандев са абсолютно скандални, добави той.
Незабавната смяна на Висшия съдебен съвет и изчистването на съдебната система от всички джуджета са единственият път към това да имаме богата, справедлива и европейска България, коментира Василев.
В защита на и.д. главен секретар на МВР по-рано излезе и служебният премиер Андрей Гюров,както и служебният правосъден министър Емил Дечев.