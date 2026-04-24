Кметът на Павликени: Няма потвърждение на сигнала за бити деца, проверката продължава

До момента не разполагаме с данни, които да потвърждават твърденията в сигнала, свързан с насилие над деца в детска градина „Буратино" в с. Стамболово, написа във Фейсбук кметът на Община Павликени инж. Емануил Манолов.

Сигналът е подаден до Община Павликени на 6 април. Още с постъпването на информацията кметът разпоредил незабавна проверка.

"Общината съдейства изцяло на всички компетентни институции, за да бъдат установени фактите по безспорен начин.

В същото време искам да подчертая, че хората, които работят в системата на образованието в нашата община, носят огромна отговорност и ежедневно полагат грижи за децата ни. Репутацията на всеки един от тях също заслужава защита до доказване на противното", посочва инж. Манолов.

Призовава да не се правят прибързани заключения, преди всички факти да бъдат изяснени.

В понеделник в сградата на Детската градина предстои и родителска среща със семействата на всички деца в групата.

Сигналът за бити, заключвани и тормозени деца в градината в село Стамболово се проверява и от Агенцията за закрила на детето и прокуратурата, съобщи Нова тв.

Обвиненията са срещу директора на детското заведение. Повечето от децата са със специално потребности.

"Преди 2-3 месеца малкият ми син, който е в първа група, започна всяка сутрин да плаче. Помислих, че просто се глези, не обърнах толкова внимание. След като се прибраха децата ми на 2 април от детската градина малкият ми син се оплака, че е бил наказван и го боли стомахът. Попитах го какво общо има наказанието с болката в корема. След това и дъщеря ми, която ходи в същата детска градина, ми разказа, че бил наказан зад вратата и затиснат с желязна маса. Дълго време с часове седял по този начин наказан, отсреща била сложена сестра му - това, че не може да помогне на братчето си, а той плаче от болка", разказа майка на две деца, посещаващи детската градина.

По думите на жената тогава синът й се прибрал с отбелязани две линии на коремчето.

След това по време на разговор с друга майка нейното дете разказало как било свидетел на това как директорката е удряла шамари на деца със заболявания, които няма как разкажат след това за случилото се.

"Спрях да пускам двете си деца на градина, защото случващото се там не е нормално", обясни майката.

Друга жена разказа как нейното дете видяло как друго го заключвали в мазето на градината.

Трета майка се оплака, че директорът удряла шамари на други възпитаници на градината.

"Досега е минала само проверка от Велико Търново, нямам друга информация как се придвижва жалбата", обясни майка на детенце в градината.

Само някои от родителите са разговаряли по случая с директора на заведението.

"Категорично отричам тези обвинения. За първи път има жалба срещу мен", заяви директорът на градината Силвия Крушевска. Общо 20 деца посещават учебното заведение, в него има 4 души персонал.