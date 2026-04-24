Коалиционен партньор на Румен Радев се отказа от парламента

Един от коалиционните партньори на Румен Радев се отказа от мястото си в парламента. Това е Атанас Калчев - лидер на "Движение нашият народ" и кмет на Кричим, стана ясно в началото на днешното заседание на ЦИК.

Калчев е подал заявление до ЦИК по-рано днес, че не желае да бъде избиран за депутат от Пловдив - област. От този избирателен район "Прогресивна България" вкарват осем депутати. Мястото на Калчев ще заеме деветият в листата Иван Запрянов Мавродиев.

"Решението ми не е отказ от ангажимент към хората от областта. Напротив – то е продиктувано от отговорност към конкретните последици, които би предизвикала една такава стъпка от моя страна. Провеждането на извънредни частични местни избори за кмет в Кричим би създало излишно напрежение, административна несигурност, разходи и риск от прекъсване на важни процеси за общината, в т.ч. и забавяне на инфраструктурните проекти, които са от приоритетно значение за нашият град", обясни Калчев във фейсбук.

Вчера от депутатското си място се отказа и Кирил Атанасов от ПБ - прессекретар на Радев в президентството. Той беше избран за депутат от 25-и МИР в София.

Общо 22-а кандидати са подали декларации до ЦИК, че не желаят да бъдат избирани за депутати, но не всички от тях щяха да намерят място в парламента и без това. 19 от тях са от ДПС, като повечето са кметове. Другите са двамата представители на ПБ и бившият правосъден министър от ГЕРБ Георги Георгиев, който се отказва от политиката и се връща към правото.