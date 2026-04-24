Институциите в Русе и Сливо поле тренират съвместна реакция за по-висока пътна безопасност

Областно учение за проиграване на Областния план за защита при бедствия в частта „План за специфична опасност транспортни произшествия" ще се проведе на 27 април (понеделник) на Републикански път II-21 на разклона за Николово. Това съобщиха от пресцентъра на община Русе.

Предвижда се учението да включва симулация на катастрофа между два автомобила и цистерна, превозваща лесно запалима течност – хлоробензен. В събитието ще вземат участие Щабовете за изпълнение на плана за защита при бедствия на област Русе, общините Русе и Сливо поле, екипи от Доброволните формирования на Община Русе и Община Сливо поле, екипи на Областната дирекция на Министерство на вътрешните работи, Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението", Районен център 112, Центъра за спешна медицинска помощ, Областния съвет на БЧК и Областно пътно управление-Русе, „Електроразпределение Север", „Овергаз Мрежи", РИОСВ-Русе и Регионална лаборатория - Русе към ИАОС.

Целта е да се провери как различните служби действат съвместно, бързо и организирано при подобен сценарий, какво е разпределението на задачите, каква е комуникацията на терен и как се вземат решения в реално време.

За да се осигури безопасното протичане на тренировъчните действия, от 9 до 12 часа ще бъде затворен пътят Мартен – Николово. Автомобилите на участващите сили от Единна спасителна система ще се движат с включени светлини и звукови сигнализации.

Събитието е част от регулярната подготовка на институциите за реакция при пътнотранспортни произшествия и е насочено изцяло към повишаване на безопасността в региона.