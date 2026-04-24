Прокуратурата е разпитвала Картофа по сигнал на Антикорупционния фонд, не за натиск върху Георги Кандев

Прокуратурата е разпитала човек с прякор Картофа във връзка с разследване на Антикорупционния фонд (АКФ), по което се е самосезирала, а не с цел натиск върху главния секретар на МВР Георги Кандев.

Това съобщиха от пресцентъра на Софийската градска прокуратура. Изявлението идва малко след като Кандев заяви, че е получил информация, че „Картофа" дава показания срещу него.

От държавното обвинение категорично отричат подобни твърдения и подчертават, че служители на МВР не са обект на разследването.

Проверката е започнала след публикация на АКФ, свързана със съмнения за злоупотреби в Агенция „Пътна инфраструктура" чрез схемата за безплатна пътна помощ. Според сигналите държавата е заплащала на определени фирми за услугата, но тя не е достигала реално до пострадалите – вместо това те са били насочвани към платени услуги, докато избраните компании са получавали средства.

Схемата беше прекратена от служебния министър на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов след протест на частни фирми за пътна помощ в началото на април.

"През м. март 2026 г. Софийска градска прокуратура се самосезира по статия на Антикорупционния фонд от 25.02.2026 г., озаглавена „По следите на безплатната пътна помощ: Разследване на АКФ разкрива потенциални злоупотреби в АПИ за стотици милиони". Статията касае „схема за незаконно превъзлагане на дейности по пътна поддръжка, по която се отклоняват най-малко 14 милиона лева на месец (малко над 7 милиона евро)". Твърди се, че „от 2025 г. насам Агенция „Пътна инфраструктура" (АПИ) незаконно е превъзложила на фирма „Юнит Асист" ЕООД предоставянето на денонощна, безплатна пътна помощ за гражданите. От своя страна, дружеството също незаконно превъзлага дейността на поне 11 фирми". Публикацията се спира върху обремененото съдебно минало на собственика на търговското дружество, твърди се, че никоя държавна институция не е информирала публично гражданите за съществуването на услугата „безплатна пътна помощ", въпреки че тя присъства неизменно в договорите за пътна поддръжка поне от 2014 г. насам. Посочва се и че „свидетели от бранша говорят и за опити за налагане на монопол в полза на „Юнит Асист" с помощта на държавни институции, както и за натиск над конкуренти, заплахи и изнудване на пострадали в ПТП". В следващите редове на публикацията са дадени подробности относно твърдяната схема", припомнят от прокуратурата.

По случая е извършена проверка и е образувано досъдебно производство. Предмет на разследването е престъпление против стопанството.

Разпитват се свидетели, изискани са документи от Агенция „Пътна инфраструктура", провеждат се и други действия по разследването, свързани със събиране и проверка на доказателства, пише пресцентърът на държавното обвинение.

Управител на "Юнит Асист" е Юлиян Янков, известен и с прякора Картофа, пише OffNews.

Разследване на Антикорупционния фонд свързва Картофа и със спряното движение през тунел "Витиня" по Великден, когато камион блокира пътното съоръжение. По-късно от МВР обявиха, че вероятно става въпрос за саботаж, тъй като камионът е бил достатъчно изправен, за да потегли на собствен ход. За инцидента бе задържан шофьорът - служител на фирма от мрежата подизпълнители на "Юнит Асист"