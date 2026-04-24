Изписаха от „Пирогов“ 15-годишния борец, пострадал тежко по време на състезание

1756
Болница "Пирогов" Снимка: Велислав Николов

15-годишният състезател по борба, който пострада тежко по време на турнир, е изписан от болница „Пирогов". След сложна операция на гръбначния стълб и близо 20-дневен престой в лечебното заведение на младежа предстои продължителен период на възстановяване.

Той постъпи в лечебното заведение в изключително тежко състояние с фрактура-луксация в шийната област и изразен неврологичен дефицит. Това наложи спешна операция навръх Лазаровден.

Интервенцията извършиха началникът на Клиниката по неврохирургия чл.-кор. проф. Николай Габровски и началникът на Отделението по спинална неврохирургия д-р Петър Илков. Специалистите приложиха високоспециализиран подход, чрез който стабилизираха гръбначния стълб и успешно ограничиха увреждането на гръбначния мозък.

След сложната процедура лечението продължи в неврореанимацията на „Пирогов", където незабавно стартира и ранна интензивна рехабилитация. Оттук нататък го очаква дълъг възстановителен период и активна работа с рехабилитатори, съобщава Нова тв.

