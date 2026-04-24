От 27 април влизат в сила нови такси за издаване на лични документи

Във връзка с преминаване към централизирана персонализация и въвеждане на ново поколение български лични документи от 27.04.2026 са приети необходимите нормативни промени и нови такси за издаване на български лични документи, които се отнасят за издаване на паспорти и свидетелства за управление на МПС., съобщиха от ОД на МВР -Монтана. Въвежда се услугата за издаване на

ПАСПОРТ с 10-годишен срок на валидност, при досегашен срок на валидност от 5 години.

ЛИЧНА КАРТА

ОБИКНОВЕНА УСЛУГА ДО 30 ДНИ

БЪРЗА УСЛУГА ДО 3 РАБОТНИ ДНИ

ЕКСПРЕСНА УСЛУГА ДО 8 РАБ. ЧАСА

Първа лична карта на лица между 14 и 16 г.

БЕЗ ТАКСА

Следваща лична карта на лица между 14 г. и 16 г. и за всяка карта на лица между 16 г. и 18 г.

10.74 € / 21 лв.

21.48 € / 42 лв.

53.70 € / 105 лв.

Лична карта на лица от 18г. до70г. (с валидност 10 г.)

15.34 € / 30 лв.

30.68 € / 60 лв.

76.70 € / 150 лв.

Лична карта на лица над 70 г. (с валидност 10 г. или 30 г.)

БЕЗ ТАКСА

Издаване на лична карта на лица с трайно намалена

работоспособност или вид и стенен на увреждане 50 и над 50 на сто

1.53 € / 3 лв.

3.06 € / 6 лв.

7.65 € / 15 лв.

Издаване на лична карта на лице, от което е невъзможно снемане на биометрични данни - пръстови отпечатъци, поради временна физическа невъзможност (с валидност 12 месеца)

1.53 € / 3 лв.

3.06 € / 6 лв.

7.65 € / 15 лв.

ПАСПОРТ с 5-годишен срок на валидност

ОБИКНОВЕНА УСЛУГА ДО 30 ДНИ

БЪРЗА УСЛУГА ДО 3 РАБОТНИ ДНИ

ЕКСПРЕСНА УСЛУГА ДО 8 РАБ. ЧАСА

Първи паспорт на лица до 14 г.

7 € / 13.69 лв.

14 € / 27.38 лв.

35 € / 68.45 лв.

Следващ паспорт на лица до 14 г.

14 € / 27.38 лв.

28 € / 54.76 лв.

70 € / 136.91 лв.

Паспорт на лица между 14 г. и 70 г.

27 € / 52.81 лв.

54 € / 105.61 лв.

135 € / 264.04 лв.

Паспорт на лица над 70 г.

7 € / 13.69 лв.

14 € / 27.38 лв.

35 € / 68.45 лв.

Паспорти на лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто

2 € / 3.91 лв.

4 € / 7.82 лв.

10 € / 19.56 лв.

Издаване на паспорт на лице, от което е невъзможно снемането на биометрични данни пръстови отпечатъци, поради временна физическа невъзможност (с валидност до 12 месеца)

5 € / 9.78 лв.

10 € / 19.56 лв.

25 € / 48.90 лв.

ПАСПОРТ с 10-годишен срок на валидност

ОБИКНОВЕНА УСЛУГА ДО 30 ДНИ

БЪРЗА УСЛУГА ДО 3 РАБОТНИ ДНИ

ЕКСПРЕСНА УСЛУГА ДО 8 РАБ. ЧАСА

Паспорт на лица между 18 г. и 70 г.

29 € / 56.72 лв.

58 € / 113.44 лв.

145 € / 283.60 лв.

Паспорт на лица над 70 г.

7 € / 13.69 лв.

14 € / 27.38 лв.

35 € / 68.45 лв.

Паспорти на лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто

2 € / 3.91 лв.

4 € / 7.82 лв.

10 € / 19.56 лв.

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ОБИКНОВЕНА УСЛУГА ДО 30 ДНИ

БЪРЗА УСЛУГА ДО 10 РАБОТНИ ДНИ

УСКОРЕНА УСЛУГА ДО 3 РАБОТНИ ДНИ

СУМПС на лица до 58 г.

14 € / 27.38 лв.

28 € / 54.76 лв.

42 € / 82.14 лв.

СУМПС на лица от 58 г. до 70 г.

5.62 € / 10.99 лв.

11.24 € / 21.98 лв.

16.86 € / 32.98 лв.

СУМПС на лица с трайно намалена работоспособност или вид и стенен на увреждане 50 и над 50 на сто

1.53 € / 2.99 лв.

3.06 € / 5.98 лв.

4.59 € / 8.98 лв.

СУМПС на лица над 70 г.

БЕЗ ТАКСА

БЕЗ ТАКСА

БЕЗ ТАКСА

1.

Удостоверение

3,58 €

2.

СОЛПГ

276 €

3.

Служебен паспорт

89 €

4.

ВП за окончателно напускане на БГ

279 €