От 27 април влизат в сила нови такси за издаване на лични документи

Във връзка с преминаване към централизирана персонализация и въвеждане на ново поколение български лични документи от 27.04.2026 са приети необходимите нормативни промени и нови такси за издаване на български лични документи, които се отнасят за издаване на паспорти и свидетелства за управление на МПС., съобщиха от ОД на МВР -Монтана. Въвежда се услугата за издаване на
ПАСПОРТ с 10-годишен срок на валидност, при досегашен срок на валидност от 5 години.
ЛИЧНА КАРТА
ОБИКНОВЕНА УСЛУГА ДО 30 ДНИ
БЪРЗА УСЛУГА ДО 3 РАБОТНИ ДНИ
ЕКСПРЕСНА УСЛУГА ДО 8 РАБ. ЧАСА
Първа лична карта на лица между 14 и 16 г.
БЕЗ ТАКСА
Следваща лична карта на лица между 14 г. и 16 г. и за всяка карта на лица между 16 г. и 18 г.
10.74 € / 21 лв.
21.48 € / 42 лв.
53.70 € / 105 лв.
Лична карта на лица от 18г. до70г. (с валидност 10 г.)
15.34 € / 30 лв.
30.68 € / 60 лв.
76.70 € / 150 лв.
Лична карта на лица над 70 г. (с валидност 10 г. или 30 г.)
БЕЗ ТАКСА
Издаване на лична карта на лица с трайно намалена
работоспособност или вид и стенен на увреждане 50 и над 50 на сто
1.53 € / 3 лв.
3.06 € / 6 лв.
7.65 € / 15 лв.
Издаване на лична карта на лице, от което е невъзможно снемане на биометрични данни - пръстови отпечатъци, поради временна физическа невъзможност (с валидност 12 месеца)
1.53 € / 3 лв.
3.06 € / 6 лв.
7.65 € / 15 лв.
ПАСПОРТ с 5-годишен срок на валидност
ОБИКНОВЕНА УСЛУГА ДО 30 ДНИ
БЪРЗА УСЛУГА ДО 3 РАБОТНИ ДНИ
ЕКСПРЕСНА УСЛУГА ДО 8 РАБ. ЧАСА
Първи паспорт на лица до 14 г.
7 € / 13.69 лв.
14 € / 27.38 лв.
35 € / 68.45 лв.
Следващ паспорт на лица до 14 г.
14 € / 27.38 лв.
28 € / 54.76 лв.
70 € / 136.91 лв.
Паспорт на лица между 14 г. и 70 г.
27 € / 52.81 лв.
54 € / 105.61 лв.
135 € / 264.04 лв.
Паспорт на лица над 70 г.
7 € / 13.69 лв.
14 € / 27.38 лв.
35 € / 68.45 лв.
Паспорти на лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто
2 € / 3.91 лв.
4 € / 7.82 лв.
10 € / 19.56 лв.
Издаване на паспорт на лице, от което е невъзможно снемането на биометрични данни пръстови отпечатъци, поради временна физическа невъзможност (с валидност до 12 месеца)
5 € / 9.78 лв.
10 € / 19.56 лв.
25 € / 48.90 лв.
ПАСПОРТ с 10-годишен срок на валидност
ОБИКНОВЕНА УСЛУГА ДО 30 ДНИ
БЪРЗА УСЛУГА ДО 3 РАБОТНИ ДНИ
ЕКСПРЕСНА УСЛУГА ДО 8 РАБ. ЧАСА
Паспорт на лица между 18 г. и 70 г.
29 € / 56.72 лв.
58 € / 113.44 лв.
145 € / 283.60 лв.
Паспорт на лица над 70 г.
7 € / 13.69 лв.
14 € / 27.38 лв.
35 € / 68.45 лв.
Паспорти на лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто
2 € / 3.91 лв.
4 € / 7.82 лв.
10 € / 19.56 лв.
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС
ОБИКНОВЕНА УСЛУГА ДО 30 ДНИ
БЪРЗА УСЛУГА ДО 10 РАБОТНИ ДНИ
УСКОРЕНА УСЛУГА ДО 3 РАБОТНИ ДНИ
СУМПС на лица до 58 г.
14 € / 27.38 лв.
28 € / 54.76 лв.
42 € / 82.14 лв.
СУМПС на лица от 58 г. до 70 г.
5.62 € / 10.99 лв.
11.24 € / 21.98 лв.
16.86 € / 32.98 лв.
СУМПС на лица с трайно намалена работоспособност или вид и стенен на увреждане 50 и над 50 на сто
1.53 € / 2.99 лв.
3.06 € / 5.98 лв.
4.59 € / 8.98 лв.
СУМПС на лица над 70 г.
БЕЗ ТАКСА
БЕЗ ТАКСА
БЕЗ ТАКСА
1.
Удостоверение
3,58 €
2.
СОЛПГ
276 €
3.
Служебен паспорт
89 €
4.
ВП за окончателно напускане на БГ
279 €