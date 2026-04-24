Бойко Борисов става депутат от Пловдив, Христо Гаджев отпада от парламента

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов става депутат от Пловдив, а не от София. Така от 25-и МИР вместо него в парламента ще влезе Лъчезар Иванов. От там ГЕРБ вкарва още един депутат - бившият областен управител Стефан Арсов. Двама депутати ГЕРБ пращат от Пловдив - Борисов и 26-годишният Красимир Терзиев.

Бившият вицепремиер Томислав Дончев избира Габрово пред столичния 23-и МИР. Вместо него от София ще влезе Александър Иванов, а първи под чертата остава Николай Алгафари.

Делян Добрев ще влезе през 24-и МИР в София, а не от Хасково. По този начин освобождава място за Георги Станков.

Днес е крайният срок на депутатите, избрани от два района, да заявят пред ЦИК кой предпочитат. В такава ситуация са 13 избраници, включително Румен Радев, Асен Василев и Делян Пеевски.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Четете още

Още от Избори

Водещи новини

Проф. Аспарух Илиев: Любовта е там, където нямаш въпроси (подкаст)