Потвърдено: 16 мес. условно за смъртта на сина на пловдивския адвокат Йордан Давчев

Младежът почина след падане от кола край Песнопой, возел се на задния капак

Пловдивският апелативен съд потвърди условното наказание от 16 месеца на Христо Симеонов, който вози на задния капак на колата си сина на адвокат Йордан Давчев - Теодор, момчето падна и почина на следващия ден. Изпитателният срок на условната присъда е 3 години, книжката на Симеонов се отнема за 2 години.

На 8 септември 2021 г. 18-годишният Теодор, Христо и техни приятели били на вила в землището на село Песнопой. През нощта решили да отидат до близък мост. Към 2 часа Симеонов запалил БМВ-то си, двама младежи се качили на предния капак, а Теодор Давчев седнал на задния. Скоро след потеглянето паднал. Шофьорът и друг от групата се върнали и намерили Теодор да лежи по гръб. Казал, че го боли главата и има рана на тила. Христо я дезинфекцирал с алкохол и всички се върнали в къщата, без да се обаждат на телефон 112. Според свидетелските показания самият ранен отказвал. На следващия ден, когато се прибрали в Пловдив, Теодор Давчев бил заведен в болница и на 10 септември починал. По случая са отделени материали в друго дело, по което се разследва лекарска грешка.

Близките на починалото момче настояваха водачът да влезе в затвора, а защитата на Симеонов - за намаляване на размера на наказанието, защото е направил опит да окаже помощ. "В конкретния случай, освен промиването на раната на главата на Теодор Давчев и превързването й, както и качването му в лекия автомобил, подсъдимият не е извършил други действия, които са били в неговите възможности, като например да се обади на телефон 112 и да съобщи за произшествието, да го

транспортира до болница. Давчев е отклонявал предложенията на приятелите си да бъде потърсена медицинска помощ, но с оглед оплакванията му от болки в главата и повръщане, подсъдимият е следвало да бъде настоятелен и да потърси медицинска помощ на телефон 112", пише в решението на съда. Съставът отхвърля и аргументите на бащата на загиналото момче, че Симеонов е шофирал след употреба на алкохол, защото няма категорични данни за това, не е повдигнато и такова обвинение.

Решението не е окончателно и подлежи на обжалване пред ВКС.