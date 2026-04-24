"Да, България" сезира прокуратурата за подкупи във ВАС

Да, България" са подали сигнал до Софийската градска прокуратура и до новия и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова "за извършени тежки умишлени престъпления от общ характер, свързани с евентуално договаряне и разпределяне на неправомерни имуществени облаги, търговия с влияние, злоупотреба със служебно положение и други съпътстващи престъпни прояви във връзка с дела, разглеждани от Върховния административен съд".

Това стана ясно от пресконференция на двамата съпредседатели на формацията Ивайло Мирчев и Божидар Божанов.

Мирчев, цитирайки публикация на "Бърд" настоя за разследване срещу бившия председател на Върховния административен съд (ВАС) Георги Чолаков. Да каже искал ли е подкупи, призова съпредседателят на "Да, България". "Георги Чолаков и може би не само той са участвали в корупционни схеми. Прокуратурата и ВСС трябва да направят пълна ревизия и проверка на всички сигнали и имуществени декларации на Борислав Сарафов, Георги Чолаков и всички джуджета. Всички трябва да видят, че има справедливост", добави и Божидар Божанов.

На база на изборните резултати работата на коалицията има своите дефицити - това е записано във вчерашната констатация на Националния съвет след анализ на вота. Божанов добави, че те са в много аспекти и са нужни мерки. Затова и настояват за коалиционно споразумение, каквото до момента няма, и което ще уреди работата на парламентарната група.

Божанов акцентира, че ДБ предлага да бъде създадена "пътна карта", която да опише стъпките към бъдещ единен субект за президентските избори през есента, който да консолидира силите в дясното пространство. Идеята е в обединението да са партиите от коалицията ("Да, България", ДСБ и "Продължаваме промяната" - б.р.), както и такива извън нея. "Не слагаме рамки, това трябва да е включващ процес", подчерта той. Мирчев смята, че това трябва да се случи възможно най-бързо.

"Няма казус "Манол Пейков", тъй като тези решения при нас традиционно се взимат от органите на партиите. Националните съвети на партиите решават, когато едно лице е избрано за депутат от два района, взимат решение от кой район да влезе", отговори Мирчев на въпрос дали депутатът от тяхната квота ще остане извън парламента, ако Асен Василев реши да влезе от пловдивската листа. Божанов напомни, че самият Пейков е призовал за спокойствие по казуса.

Намеренията на "Възраждане" да блокира помощите за Украйна очаквано не срещат подкрепа от "Да, България". "Всичко, което България е изпратила на Украйна, е било заплатено от различни държави или фондове, много трудно можем да говорим за помощ от България към Украйна, по-скоро е обратното, защото Украйна е инвестирала огромни суми в българската икономика", заяви Мирчев.