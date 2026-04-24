В Монтана ще се проведе 18-ото издание на Национален фолклорен конкурс „Напеви от Северозапада"

Над 500 деца от различни краища на България са заявили участие във форума, организиран от Общински младежки дом. Те ще се състезават в разделите "Народно пеене", "Хореография" и "Инструменталисти". Тази година конкурсът ще се състои в Драматичен театър „Драгомир Асенов".

Началото на конкурсната програма е на 25 април от 9.00 часа с официално откриване и изпълненията на участниците в раздел "Народно пеене". На 26 април своите умения ще покажат децата от разделите "Хореография" и "Инструменталисти", като надиграването и надсвирването започва в 10.00 часа.

В раздел „Хореография" ще се проведе и мини конкурс „Ръченица за двама" за най-добра танцова двойка. Двойки танцьори – момче и момиче, определени от ръководителите на съставите, ще танцуват едновременно в ритъма на северняшка ръченица в продължение на няколко минути. Най-добрата двойка ще получи диплом и награда. След приключване на конкурсната програма, докато журито заседава, Представителен танцов ансамбъл „Младост" ще зарадва публиката с фолклорна програма. Възпитаниците на Стоян и Геновева Стоянови ще внесат празнично настроение с пъстри танцови изпълнения. Тази година формацията отбелязва своя 50-годишен юбилей.

Всички участници в „Напеви от Северозапада" задължително ще изпълняват и творба от Северозападна България, с цел съхраняване и популяризиране на фолклорното богатство на региона. Изпълненията на децата в трите раздела ще бъдат оценявани от професионално жури от вокални педагози, народни изпълнители, музиканти, композитори и хореографи. Председател на журито в раздел "Народно пеене" ще бъде проф. д-р. Светла Станилова – вокален педагог, диригент и етномузиколог от АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев", Пловдив. Заедно с нея професионалното си мнение ще дават народните певици Соня Чакърова, която е и диригент на хора на ансамбъл „Шевица", Николета Николова – артист-изпълнител в хор „Ваня Монева" и преподавател в няколко музикални школи и Марина Маринова - хоноруван асистент в НМА „Проф. П. Валдигеров", музикален редактор и водещ на фолклорни предавания в БНР. Журито в раздел "Хореография" е в състав Ивайло Първанов - гл.ас.д-р по етнохореология към БАН и хореограф, Георги Евденов – дългогодишен главен художествен ръководител на Ансамбъл за народни песни и танци "Вратица" – Враца и Дилян Митов – диригент на Професионален ансамбъл за народни песни и танци „Дунав", град Видин. Оценяването на изпълненията на инструменталистите е в ръцете на Светлин Ницов – артист-оркестрант в Професионален ансамбъл за народни песни и танци „Дунав", Видин, Георги Костадинов – кавалджия в Професионален ансамбъл за народни песни и танци „Дунав", Видин и Асен Асенов – музикален педагог.

Традиционно в рамките на Националния фолклорен конкурс „Напеви от Северозапада" се провежда и видео конкурса за народни песни и хореография за български деца, живеещи в чужбина. Задочно със свои видеозаписи се включиха участници от Испания и Република Молдова.

Националният фолклорен конкурс „Напеви от Северозапада" се провежда под патронажа на кмета на Община Монтана Златко Живков и с подкрепата на Община Монтана. Организира се от Общински младежки дом – Монтана, в партньорство със сдружение „Младежки порив за бъдещето" и Школа по български народни танци „Стоянови".