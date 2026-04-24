Иван Христанов: 36% от кравите по система ги няма, при овцете и козите - 30%

Имаме милиони животни, отчитаме ги по системи, заявяваме пасища, чудеса от храброст, но в същото време тези животни не ги виждаме никъде. На трапезата ни няма българско производство. Задавате ли си въпроса защо? Хем отчитаме успехи, хем няма българско на трапезата? Много просто. От един месец правим проверки, над 400 обекта само за крави сме проверили. Ами от 25 хиляди животни, които сме проверили, реално имаме 16 хиляди, останалите ги няма. 36% от тях ги няма. От дребния рогат добитък - овце, кози, от 33 хиляди - имаме 23 хиляди. 10 хиляди ги няма, тоест 30% от животните не съществуват. Това са фантомните животни, които се използват за всякакъв род измами. И хем отчитаме успехи, хем нямаме нищо на нашата трапеза, а каквото имаме е скъпо, едни хора прибират парите.

Това съобщи чрез видео, публикувано във фейсбук профила си, служебният агроминистър Иван Христанов.

Той показа снимки от село Алеково на обори, които пустеят, а по система там трябва да има 130 говеда. В Ново село 453 овце също ги няма. В Миндия, трябва да има 14 броя, които също ги няма.

"Това са хората, които крадат парите, нашите пари, това са хората, които трябва да сложат на трапезата мляко, но мляко няма. Това са и хората, на които купувачите на гласове разчитат, както за финансирането, така и за осигуряването на гласовете. Затваряме ги и тях. България, трябва да бъде нормална държава, на която българите имат доверие и държавата не краде собствените си гражданите. За това се борим", заключи той.