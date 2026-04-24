ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Времето София 17° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
Катастрофа с ранена жена затвори Прохода на републиката

Дима Максимова

[email protected]

Временно се ограничава движението на автомобили в Прохода на републиката заради катастрофа, съобщиха от ОДМВР - Велико Търново.
Около 14,00 ч. днес малко под върха е станала катастрофа между лек и товарен автомобил, в която е пострадала жена от колата.

По първоначална информация лек автомобил, движещ се в посока Гурково и изпреварващ колона от автомобили е бил засечен от движещ се пред него в колоната друг автомобил, в резултат на това се е ударил в идващия насреща товарен автомобил. Пострадала е пътничка от лекия автомобил.

Временно е преустановено преминаването през Прохода на републиката. Леките автомобили се пренасочват през Прохода Шипка, товарните изчакват на място.

Последвайте ни в Google News Showcase

