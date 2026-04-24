ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Кметът на Русе спря процедурата по преместване на детската площадка в кв. „Здравец Изток"

Снимка: Община Русе

Кметът на община Русе Пенчо Милков е разпоредил спиране на процедурата по преместване на детската площадка при жилищни блокове „Енергетик 1" и „Енергетик 2" в кв. „Здравец-Изток". Това беше съобщено от заместник-кмета инж. Здравка Великова по време на среща с жители на района, в която участваха и експерти от общинската администрация, съобщиха от пресцентъра на общината.

Преместването на съоръжението не е инициирано от Община Русе, а от частен възложител, който е заявил намерение да изгради нова зона за игра на около 70 м от съществуващата, поясни зам.-кметът Здравка Великова. Предложението му е настоящото пространство да бъде преоборудвано като площадка за стрийт фитнес, като всички разходи са за негова сметка.

Към момента възложителят е подал заявления за издаване на визи за проектиране на двете площадки. Тъй като инвестиционното предложение не противоречи на Закона за устройство на територията, визите са издадени и съобщени на всички собственици в имота, където са разположени съоръженията. В тях е посочено, че могат да бъдат оспорени от заинтересованите лица в 14-дневен срок от получаването им.

До момента в деловодството на Община Русе не са постъпили възражения.

Предстоят разговори с всички ангажирани страни, за да бъдат разгледани различните възможности за разрешаване на казуса.

Снимка: Община Русе
Снимка: Община Русе
Снимка: Община Русе
Снимка: Община Русе
Снимка: Община Русе
Снимка: Община Русе

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

