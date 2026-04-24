Оправдаха подсъдим за държане на 14,6 кг хероин

Окръжен съд Кюстендил признава подсъдимия Кирил М., на 56 г., за невиновен в това, че на 18.06.2021 г. в с. Коняво, общ. Кюстендил, самостоятелно и при условията на посредствено извършителство (чрез И. В.), е държал с цел разпространение хероин в 29 пакета в туристически сак, с общо нетно тегло 14 621,78 г, на обща стойност 950 415,70 лева. Кирил М. е многократно осъждан и последно е излязъл от затвора през 2020 г. Заедно с него бе задържан и мъж с македонски паспорт.

Отнема в полза на държавата предмета на престъплението - наркотичното вещество, което е предадено на съхранение в ЦМУ на Агенция "Митиници", като същото да се унищожи по съответния ред.

Присъдата подлежи на обжалване и протест пред Апелативен съд София.