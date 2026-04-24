Мъж от Аспарухово призна, че дал по 50 евро на четирима в деня на изборите

Белезници СНИМКА: Pixabay

Жител на с. Аспарухово се призна за виновен по дело за изборно престъпление. Това съобщиха от пресцентъра на Прокуратурата.

На 10.04.2026 г. и 11.04.2026 г. в с. Аспарухово, община Медковец, подсъдимият дал на четири лица по 50 евро с цел да ги склони да упражнят избирателното си право в полза на определена политическа партия по време на изборите за народни представители, насрочени за 19.04.2026 г.

С определение на съда на М.Н. е наложено наказание от 11 месеца лишаване от свобода с 3-годишен изпитателен срок. То има последиците на влязла в сила присъда.

