ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Халил Летифов от ДПС избра да е депутат от Смолян вместо от Разград

Валентин Хаджиев

Халил Летифов

Халил Летифов ще представлява Смолянска област в Народното събрание вместо Разградска.
„Подадох заявление в ЦИК, че избирам да съм депутат от 22-ри многомандатен избирателен район – Смолян. Решението вероятно ще излезе по-късно през деня", съобщи депутатът. Летифов беше водач на листата на ДПС както в Смолян, така и в 18-и МИР – Разград.
С избора си Летифов става четвъртият ясен народен представител от региона. Два от мандатите са за „Прогресивна България". От коалицията на Румен Радев влиза водачът на листата – плувецът Петър Стойчев, както и бизнесменът Стефан Сабрутев.
ГЕРБ–СДС запазва присъствието си в региона, като за пореден мандат в Народното събрание влиза д-р Красимир Събев.

Халил Летифов

