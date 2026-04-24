ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Времето София 19° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22727724 www.24chasa.bg

Камера засече 3 поршета с рекордна скорост във Велинград

Диана Варникова

[email protected]

2872
Засечените скорости

Полицейска камера засякла три поршета, които карали във Велинград с рекордна скорост. Това съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.

 Днес по време на активен контрол над водачите на МПС на територията на гр. Велинград чрез използване на техническо средство- камера тип тринога, автопатрул на районното управление в курорта забелязал, че в обхвата на камерата преминали няколко луксозни возила от марката „Порше". След като направили преглед на засечените нарушения униформените установили, че камерата е засякла три. При ограничение от 50 км/ч в населеното място едното возило преминало със 189 км/ч, второто със 147 км/ч и третото с „едва" 64 км/ч. Предстои издаването на електронни фишове на собствениците на возилата и установяване самоличността на водачите нарушители.

След приспадане на необходимия толеранс двама от водачите със засечени с най-високи скорости ги грозят солени парични глоби в размер на 766.94 евро и 562.42 евро, лишаване от право да управлява МПС за срок от 3 месеца и отнемане на 18 контролни точки.

Служителите на полицейските структури от ОДМВР-Пазарджик продължават със засиления контрол по пътищата в региона и нулева толерантност спрямо нарушителите на правилата за безопасно движение.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Последно от

