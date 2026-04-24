Прокуратурата разследва Юлиян Картофа за присвояване на поршета и мерцедеси

Районната прокуратура в Стара Загора разследва Юлиян Христов-Картофа за противозаконно присвояване на 8 леки коли от марките мерцедес, ламборджини, порше и ферари, както и на 5 специални товарни автомобила и едно ремарке.

Това става ясно от съобщение на държавното обвинение.

Картофа се свързал с фирма от града, която се занимавала с търговия и отдаване под наем на автомобили. Подписали договор за ползване под наем на луксозните возила и тирове, както и за пътна помощ. Янков спрял да плаща вноските по договорите, но не върнал на фирмата взетите от него превозни средства, продължил да ги владее и ползва без правно основание и след отправени нотариални покани от фирмата-собственик отказал да ги върне. Автомобилите били обявени за издирване.

На 23 април 2026 г. при проведени оперативно-издирвателни мероприятия от полицейски служители и в условията на неотложност са извършени претърсвания и изземвания на адреси в гр. София и на територията на община Елин Пелин, където са били намерени по-голяма част от издирваните превозни средства – 10 на брой.

Днес Картофа е бил призован в сградата на ОД на МВР – Стара Загора да се яви за привличане в качеството му на обвиняем, но не се явил. Негов адвокат е уведомил разследващите, че клиентът му е постъпил в болница.

Името на Юлиян Картофа беше замесено от главния секретар на МВР Георги Кандев днес. Той публикува пост във фейсбук, че Картофа давал показания в прокуратурата срещу него под давлението на "Светльо". Името му нашумя покрай разследването на Антикорупционния фонд Безпътна помощ". Фирма на Юлиян Янков е получавала десетки милиони за пътна помощ, но незаконно е превъзлагала тази дейност на други дружества.