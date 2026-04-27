София е домакин на международна научна конференция за авангардни материали и чисти технологии

В периода 27 – 29 април 2026 г. в Парк Хотел Витоша ще се проведе Международната научна конференция „Биоактивни органични и неорганични авангардни материали и чисти технологии". Събитието ще събере водещи учени и изследователи от цял свят, за да представят най-новите научни постижения в областта на материалознанието и чистите технологии.

Конференцията се организира от научен комитет от изследователи по проект „BiOrgaMCT" (Договор № BG-RRP-2.004-0002), реализиран по процедура BG-RRP-2.004 – „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България" в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост, финансиран от Европейския съюз, чийто бенефициент е Химикотехнологичнияг и металургичен университет.

Официалното откриване на форума ще се състои на 27 април (понеделник) от 9:30 до 10:00 часа в зала „Витоша" на хотела.

В научната програма ще участват над 60 чуждестранни учени от държави от Европейския съюз, Великобритания, САЩ и Япония, както и изследователи от Химикотехнологичен и металургичен университет. Очаква се събитието да се утвърди като значима платформа за обмен на знания и създаване на международни научни партньорства.

Конференцията ще обхване четири основни тематични направления:

материали от ново поколение;

чувствителни към светлина материали;

биологично активни молекули;

електрохимични методи за изследване на материали.

Темите са насочени към разработването на иновативни решения с приложение в медицината, екологичните технологии и съвременната индустрия, включително изследвания върху биоактивни съединения, функционални материали и съвременни методи за анализ.

В рамките на конференцията ще бъдат представени научни резултати, постигнати по проекта „BiOrgaMCT", както и разработки в области като молекулно разделяне, оптоелектронни приложения и устойчиви технологии.

Събитието е част от усилията за засилване на научния капацитет на България и за утвърждаването ѝ като активен участник в международното научно пространство. Очаква се конференцията да допринесе за развитието на мрежи между университети, научни организации и индустрията, както и за популяризирането на научните постижения в страната, обясниха организаторите от ХТМУ.