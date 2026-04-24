Задържаха за 72 часа турчин, опитал да превози над 362 кг марихуана през "Лесово" (Снимки)

Окръжна прокуратура-Ямбол задържа за срок до 72 часа турския гражданин Д.К. Той е обвинен за това, че е направил опит контрабандно да пренесе от България в Турция близо 363 килограма марихуана. Престъплението е осъществено на 23.04.2026 година на Митнически пункт-Лесово. Това съобщиха от пресцентъра на Апелативна прокуратура – Бургас. СНИМКА: Апелативна прокуратура – Бургас

Установено е, че обвиняемият е управлявал товарен автомобил, който на посочената дата е пристигнал на изходящо трасе от страната. В зоната за митнически контрол водачът е представил документи, че превозва транзитно перални машини от Румъния за Турция през България и е заявил, че няма друго за деклариране. При извършения оглед на превозното средство, инспекторите забелязват следи от манипулация по пломбажното въже на полуремаркето, без да са нарушени фабричните пломби на товара. Извършена е щателна проверка, при която митническите служители откриват върху декларираните перални машини в товара 25 кашона, съдържащи общо 338 вакуумирани пликове със суха зелена тревиста маса. При извършените полеви наркотестове веществото в пакетите реагира на марихуана. СНИМКА: Апелативна прокуратура – Бургас

Иззети са общо 362,881 кг бруто тегло марихуана. Стойността на наркотичното вещество възлиза на около 3 000 000 евро по цени на съдопроизводството.

Предстои Окръжна прокуратура-Ямбол да внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража" по отношение на Д.К.