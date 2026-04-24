Асен Василев избра Пловдив, Манол Пейков отпада от парламента

Николай Денков влиза от Благоевград

Лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев е избрал да стане депутат от Пловдив, научи "24 часа". Така в парламента влиза номинацията на ДСБ Владислав Панев вместо Манол Пейков от "Да, България".

Василев беше двоен водач в Пловдив и Хасково и от решението му от кой район да влезе зависеше и това дали Панев или Пейков ще стане депутат. Лидерът на ПП е искал да влезе от Пловдив, понеже там е получил повече преференции, но това негово желание предизвика бурна реакция в социалните мрежи от хората на ДаБГ, които настояваха книгоиздателят да се върне за нов мандат. Накрая Василев покани коалиционните си партньори от ДСБ и ДаБг сами да се разберат. Преди минути Василев е подал официално решението пред ЦИК - влиза от Пловдив. Самият Пейков беше на избираемото второ място, но беше изместен преференциално от друг кандидат - Чило Попов.

Бившият премиер акад. Николай Денков пък влиза от Благоевград. Така освобождава място от 23-и МИР за Иво Георгиев Михайлов от "Промяната".

"Говорих с лидерите на „Демократична България" – Атанас Атанасов и Божидар Божанов. „Да, България" и ДСБ не са постигнали обща позиция кой от техните кандидати да влезе в парламента. Съжалявам за това, защото това решение трябваше да бъде на нашите партньори от „Демократична България". Не е моя работа като лидер на „Продължаваме Промяната" да избирам между техните кандидати. Като уважение към гласа на пловдивчани, които поставиха ПП-ДБ над ГЕРБ и ми гласуваха лично доверие с над 5000 преференции, избрах да стана депутат от Пловдив. Последните няколко дни станахме свидетели на грозни изказвания и нападки по този казус. В „Продължаваме Промяната" винаги сме вярвали, че правилното и достойно поведение е това, демонстрирано от доцент Васил Пандов", написа ло-късно във фейсбук лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев.

"В следващия парламент влизам като народен представител от МИР 1 Благоевград. Че Югозападът заслужава повече не е предизборен слоган, а моя лична кауза, заради която се състезавах на изборите и в този регион.

Подкрепата беше по-голяма, отколкото очаквах - и съм изключително благодарен. И мотивиран. Задачите не са малко, но с екипа на Продължаваме Промяната в Благоевградска област имаме план. Започваме веднага. До нови срещи!", написа пък Николай Денков.