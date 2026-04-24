Търсещи работа в туризма избират между родни курорти и чужбина

Камериерки, помощник-готвачи, готвачи, миячи, работници за перално помещение изобилстват в дневните бюлетини на Бюрото по труда в Добрич, според справка от последните три дни. Така е от началото на месец на март, обявените позиции за работни места в туризма се увеличават. В същото време собственици на хотели и ресторанти по Северното Черноморие вече подготвят обектите си за активния туристически сезон. Наред с ремонти и освежаване на базата, търсят ускорено и персонал. Признават, че, освен от бюрата по труда в страната, ще разчитат на работници от чужбина – Узбекистан, Киргизстан, Турция , Непал, Бангладеш и др.. В обявите в Бюрото по труда в Добрич за изискването за образование се посочва най-често основно и средно, по-малко „без образование". Най-често търсещите работа в две групи - на възраст между 30 и 40 години и 40 и 50 години. „Има голям интерес към работната позиция „аниматори" в курортите.Кандидатите са обикновено ученици в горните класове или студенти. Те се занимават с хотелска анимация, която включва леки спортни занимания за по-възрастните, различни игри за децата, организиране на партита -", казва Преслав Колев от фирма за набиране на аниматори в Добрич.

В същото време, докато родните хотелиери и ресторантьори „са гладни" за персонал, търсещи работа за летните месеци са активни посетители и на мрежата „EURES", която предлага работни места в страни от Европейския съюз."Предлагаме всякакви работни места, има и в туризма. Обикновено сега за чужбина търсят сезонна работа - в хотели, ресторанти и др. Има търсене", каза Добромир Тодоров, експерт от офиса в Добрич. Най-предпочитаните за работа страни са Германия, Австрия, Италия, Испания. „Ирландия и скандинавските страни също са много предпочитани за работа", добави той.