Предлагат 20 април да е официален празник и почивен ден за всички

Министерството на образованието е внесло предложение за промяна в Кодекса на труда

20 април да стане официален празник. Това предложение е внесено като проект за промяна в Кодекса на труда и е качено за обществено обсъждане. Ако промяната в закона бъде приета, 20 април ще стане почивен ден за всички.

"Априлското въстание от 1876 г. е един от най-силните и саможертвени епизоди в цялата българска история. Априлското въстание е изцяло българско дело, организирано и проведено от вътрешната революционна организация, без пряка външна помощ. Затова и отбелязването на 20 април като официален празник би подчертало вътрешната сила и волята на българската нация сама да кове съдбата си и би се превърнало в акт на признателност към хилядите знайни и незнайни герои, дали живота си за свободата на България. Въпреки че въстанието е жестоко потушено, то постига своята основна политическа цел – поставянето на Българския въпрос в центъра на европейската политика. Без саможертвата от април 1876 г., последвалата Освободителна война и възстановяването на българската държавност вероятно не биха се случили по този начин или по това време". Това пише в доклада към проекта. Според министъра на образованието проф. Сергей Игнатов двадесети април е част от историческия календар на превръщането на България от османска провинция в суверенна европейска държава, наред с 3 март (Освобождението), 6 септември (Съединението) и 22 септември (Независимостта) и обстоятелството, че само той не е обявен за официален празник е пропуск, който следва да бъде поправен. Официализирането му е въпрос на историческа справедливост и би ни напомняло, че българската свобода не е дадена даром, а е извоювана от предците ни с кръв и непоколебима решителност, пише още в доклада.

