Румен Радев става депутат от София, Пеевски - от Кърджали

Лидерът на "Прогресивна България" Румен Радев избра да стане депутат от 25-и МИР в София. Същото желание е заявил за първи път и председателят на "Възраждане" Костадин Костадинов, който обикновено избира родната Варна.

Това стана ясно преди минути на заседанието на ЦИК, където бяха изчетени заявленията на 13-те двойни водачи. Днес беше крайният им срок да решат кой район искат да представляват. С това вече са напълно ясни имената на новите депутати.

Лидерът на "Промяната" Асен Василев избра Пловдив пред Хасково и така в парламента влиза Владислав Панев, а Манол Пейков отпада. Бившият премиер акад. Николай Денков е избрал Благоевград пред 23-и МИР в София.

Цончо Ганев ще представлява 23-и МИР в София, а не Бургас.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов също е предпочел Пловдив вместо 25-и МИР в София. Делян Добрев влиза от 24-и МИР в столицата, а не от родното Хасково. Бившият вицепремиер Томислав Дончев е посочил Габрово пред 23-и район в София.

Димитър Аврамов от ДПС е посочил Плевен, а не Монтана.

Лидерът на ДПС Делян Пеевски влиза от Кърджали, той беше водач и в Благоевград. Халил Летифов ще представлява от Смолян, а не Разград.

Кърджали е избрал и бившият служебен МВР министър Иван Демерджиев от листата на "Прогресивна България". Александър Пулев - бивш служебен министър на иновациите, е посочил Стара Загора.