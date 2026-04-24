Без парад за Гергьовден тази година, само авиошоу

Почти всички налични самолети във военната авиация ще прелетят над София за празника на българската армия Гергьовден, 6 май, но тази година няма да се проведе традиционният парад.

Oт Министерството на отбраната не коментират на какво се дължи решението, но вероятно става дума за недостатъчно средства за организацията.

При липса на редовен бюджет МО среща затруднения.

На 6 май ще се проведе водосвет на бойните знамена, след което ще прелетят самолети над София.

Ще участват новите F-16, които Военновъздушните сили все още не са усвоили и не дават бойни дежурства. Над София ще прелетят и старите съветски изтребители MиГ 29, които все още са единствените машини, на които България разчита, за да охранява небето си.

Част от демонстрацията ще бъдат и щурмовиците Су-25, както и транспортните самолети "Спартан", съобщава Mediapool.

Гергьовден започва да се чества още със създаването на Българската армия. С указ от 9 януари 1880 г. княз Александър Батенберг постановява честването на празника. В началото празникът се отбелязва скромно с панихиди в гарнизоните.

От 1931 до 1933 година празникът е честван в София на така наречения "Площад на победите" в днешния квартал "Лагера". След това церемонията се провежда на площада пред храм-паметник "Св. Александър Невски".

Като празник на Българската армия Гергьовден е честван до 1953 г. Оттогава до 1991 г. празник на армията е 23 септември - датата, на която се отбелязва началото на Септемврийското въстание от 1923 г.

След промените от 1989 година за Ден на Българската армията е обявен 23 август - началото на Шипченската епопея. Като воински празник обаче 23 август е честван само през 1991 г. и 1992 г. От януари 1993 г. с правителствен указ 6 май отново е възстановен като Ден на храбростта и празник на Българската армия.