Предпоследно: Оценките от матурите са окончателни, абитуриентите гледат работите си до 3 дни

Оценките от успешно положените държавни зрелостни изпити са окончателни и не подлежат на промяна.

Зрелостникът може да се запознае с индивидуалния си резултат от държавния

зрелостен изпит в училището, в което е приключил обучението си в 12-и клас, и/или през електронната система, а с оценената си индивидуална изпитна работа – в училището, в което е приключил обучението си в XII клас, в срок от три работни дни след обявяване на резултатите, срещу документ за самоличност и в присъствието на представители на училищната зрелостна комисия.

Това е записано в проект за допълнение на наредбата за оценяването на резултатите от обучението на учениците, публикувано от Министерството на образованието и науката за обществено обсъждане, след като Върховния административен съд излезе с решение от 22 април 2026 г., с което се отменят разпоредби от Наредба № 11.

Съдебното решение установява незаконосъобразност поради нарушения на административнопроизводствените правила, съгласно изискванията на Закона за нормативните актове. Решението не поставя под съмнение принципите и утвърдените практики при оценяването на държавните зрелостни изпити, които гарантират обективност и надеждност на резултатите.

Съгласно действащото законодателство действието на съдебното решение е занапред и не засяга проведени до момента изпити и издадени резултати. В този смисъл не съществува риск за валидността на оценките от държавните зрелостни изпити.

С оглед предстоящата изпитна сесия през май–юни и значимостта на резултатите за продължаването на образованието и реализацията на зрелостниците, Министерството публикува за обществено обсъждане проекта. Документът има за цел да възстанови нормативната яснота, като регламентира окончателния характер на оценките от успешно положените държавни зрелостни изпити и въведе единен ред за запознаване на зрелостниците с индивидуалните им резултати и оценените изпитни работи, обясниха от МОН.

Обществените консултации се провеждат в 14-дневен срок, което е в съответствие със Закона за нормативните актове. Срокът е съобразен с необходимостта промените да влязат в сила преди провеждането на държавните зрелостни изпити, така че да се осигури яснота за всички участници в процеса.

Предложените промени стъпват върху утвърдения модел на оценяване, при който всяка изпитна работа се проверява независимо от двама оценители при условия на анонимност, което гарантира обективност и справедливост. В същото време се регламентира единен тридневен срок след обявяване на резултатите, в който зрелостниците във всички училища ще могат да се запознаят с оценените си изпитни работи, като по този начин се осигурява еднакъв подход и допълнителна прозрачност в цялата система.

Министерството подчертава, че разглежданият казус е свързан с нормативни решения и изменения в предходни периоди. МОН предприема своевременни действия за отстраняване на установените пропуски и за гарантиране на стабилността на системата.

МОН уверява учениците и техните родители, че държавните зрелостни изпити ще се проведат при ясни правила и при спазване на всички принципи за обективност и прозрачност.