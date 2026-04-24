Десислава Атанасова: На тези две дати - 6 октомври 2023 г. и 11 февруари 2025 г., съм пътувала с Turkish Airlines

На тези две дати - 6 октомври 2023 г. и 11 февруари 2025 г., съм пътувала с Turkish Airlines.

Това беше лаконичната реакция на конституционния съдия Десислава Атанасова по повод пресконференция на "Да, България" .

На нея лидерът на ДБ Ивайло Мирчев говори основно за сигнал в прокуратурата по повод изтекли записи и съмнения за корупция, свързани с доскорошния председател на Върховния административен съд Георги Чолаков.

Извън този конкретен казус, на финала на изявленията на партията, без да се споменава името на бившия здравен министър и председател на парламентарната група на ГЕРБ Десислава Атанасова, Мирчев цитира медийни твърдения за съвместни пътувания на "конституционен съдия" и полети на лидера на ДПС Делян Пеевски с частен самолет.

Лидерът на ДБ постави условието, "ако" това било вярно, този съдия трябвало да си подаде оставката.

Вероятно ДБ имат предвид сайта на бившия евродепутат Николай Бареков, където е развит сюжетът с частния самолет и са визирани имената на бившия вътрешен министър Даниел Митов и Атанасова.

В BNews е публикуван и отговор на МВР, от който става ясно, че има потвърдени полети на Делян Славчев Пеевски, но за "другите две лица" - Атанасова и Митов в периода 2021 г. - 2026 г. не са били установени влизания и излизания с частен самолет.

"24 часа" попита Десислава Атанасова, която през 2024 г. се оттегли от политиката и влезе в Конституционния съд от парламентарната квота, дали на посочените от МВР дати 06 октомври 2023 и 11 февруари 2025 е пътувала в чужбина.

Конституционната съдийка отговори, че на тези две дати - 6 октомври 2023 г. и 11 февруари 2025 г. е пътувала с Turkish Airlines и допълни още, че е изпратила писмено искане до български държавни институции, за да потвърдят те кога и как е летяла.

Десислава Атанасова категорично отказва да коментира изявления на политици и медийни спекулации.

"24 часа" първоначално не успя да се свърже с Даниел Митов. Той обаче върна обаждане. "Министърът на вътрешните работи не е длъжен да бъде уведомяван за напускането или влизането в страната на лица, включително и такива, заемащи висши държавни длъжности, когато са спазени нормите на граничен контрол.

Никога аз, като министър, не съм издавал нареждания да ми бъде докладвано кой влиза и кой излиза от страната, освен в случаите, когато има нарушение на граничния контрол, престъпление или издирвани лица. Тогава министърът трябва да бъде уведомен. Обратното би означавало проблем и подобен тип изискване или докладване се случва в държави, за които са характерни авторитарни или тоталитарни режими", каза пред "24 часа" Даниел Митов, който бе вътрешен министър по време на визирания полет от 11 февруари 2025 година.

Факсимиле на отговорите на МВР от сайта Bnews