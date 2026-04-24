Десислава Атанасова: На тези две дати - 6 октомври 2023 г. и 11 февруари 2025 г., съм пътувала с Turkish Airlines

Това беше лаконичната реакция на конституционния съдия Десислава Атанасова по повод пресконференция на "Да, България" .
На нея лидерът на ДБ Ивайло Мирчев говори основно за сигнал в прокуратурата по повод изтекли записи и съмнения за корупция, свързани с доскорошния председател на Върховния административен съд Георги Чолаков.
Извън този конкретен казус, на финала на изявленията на партията, без да се споменава името на бившия здравен министър и председател на парламентарната група на ГЕРБ Десислава Атанасова, Мирчев цитира медийни твърдения за съвместни пътувания на "конституционен съдия" и полети на лидера на ДПС Делян Пеевски с частен самолет.
Лидерът на ДБ постави условието, "ако" това било вярно, този съдия трябвало да си подаде оставката.
Вероятно ДБ имат предвид сайта на бившия евродепутат Николай Бареков, където е развит сюжетът с частния самолет и са визирани имената на бившия вътрешен министър Даниел Митов и Атанасова.
В BNews е публикуван и отговор на МВР, от който става ясно, че има потвърдени полети на Делян Славчев Пеевски, но за "другите две лица" - Атанасова и Митов в периода 2021 г. - 2026 г. не са били установени влизания и излизания с частен самолет.
"24 часа" попита Десислава Атанасова, която през 2024 г. се оттегли от политиката и влезе в Конституционния съд от парламентарната квота, дали на посочените от МВР дати 06 октомври 2023 и 11 февруари 2025 е пътувала в чужбина.
Конституционната съдийка отговори, че на тези две дати - 6 октомври 2023 г. и 11 февруари 2025 г. е пътувала с Turkish Airlines и допълни още, че е изпратила писмено искане до български държавни институции, за да потвърдят те кога и как е летяла.
Десислава Атанасова категорично отказва да коментира изявления на политици и медийни спекулации.
"24 часа" първоначално не успя да се свърже с Даниел Митов. Той обаче върна обаждане. "Министърът на вътрешните работи не е длъжен да бъде уведомяван за напускането или влизането в страната на лица, включително и такива, заемащи висши държавни длъжности, когато са спазени нормите на граничен контрол.
Никога аз, като министър, не съм издавал нареждания да ми бъде докладвано кой влиза и кой излиза от страната, освен в случаите, когато има нарушение на граничния контрол, престъпление или издирвани лица. Тогава министърът трябва да бъде уведомен. Обратното би означавало проблем и подобен тип изискване или докладване се случва в държави, за които са характерни авторитарни или тоталитарни режими", каза пред "24 часа" Даниел Митов, който бе вътрешен министър по време на визирания полет от 11 февруари 2025 година.