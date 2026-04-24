Николай Димитров: Любен Каравелов и знакови символи на Несебър оживяват на фасадата на най-голямото училище в града

Световноизвестният артист Насимо работи по визуалния проект

Ликът на патрона на СУ „Любен Каравелов" в Несебър и знакови символи от града на ЮНЕСКО ще красят южната фасадна стена на образователното заведение, информира кметът Николай Димитров. По визуалния проект работи световноизвестният график и стенописец Станислав Трифонов – Насимо. Известният артист твори монументално произведение, в което патриотизмът и изкуството се преплитат в неразривно цяло.

Художественото преобразяване на фасадата на учебното заведение е вдъхновена от иновативния учебен предмет „Литература в слово и картини". Инициативата е част от по-голям проект, който се осъществява по националната програма „Иновации в действие" и се реализира с национално финансиране и съфинансиране от страна на СУ „Любен Каравелов". Проявата е доказателство за смелата визия на училищното ръководство и ръководителите на проекта, които успяват да съчетаят традициите на Несебър с най-модерните течения в културата, като идеята е да се вдъхнат живот на думите чрез силата на визуалното изкуство.

„Визуалният проект е с висока културна стойност и ще превърне училищната фасада в огледало на българския дух и национално самочувствие.", убеден е градоначалникът.

„Инициатива не е просто ремонт или декорация – тя е послание. Чрез четката на Насимо, СУ „Любен Каравелов" ще се превърне в галерия на открито, която ще възпитава естетика и гордост у младите хора на Несебър. Когато талантът на велик артист срещне родолюбива идея, резултатът е проект, който ще остане в историята на града и ще вдъхновява поколения наред.", коментира и директорът на образователното заведение Ева Зивилдиева.

След броени дни Несебър ще има още един повод за гордост – училище, което не само учи на история, но и самото то създава история.