Задържаха трима с 2,6 кг амфетамин край Пловдив

Били с автомобили, наложило се единият да бъде преследван

Трима души са задържани с 2,6 кг амфетамин при специализирана операция срещу наркоразпространението край Пловдив, съобщават от МВР. Екипи на Криминална и Пътна полиция предприели действия за спиране на два автомобила, движещи се в пакет по участък от третокласен път на територията на Пловдивска област. Единият от водачите се подчинил на подадения сигнал със стоп палка, но другият продължил по пътя и се наложило да бъде спрян принудително след кратко преследване.

Едновременно със задържането на двамата мъже е арестуван и трети, чиято кола била засечена на магистрала „Тракия". В условията на неотложност са претърсени моторните превозни средства и адресите на задържаните. Намерени са общо около 2,6 килограма амфетамин, 0,4 грама кокаин и две електронни везни. Сред иззетите веществените доказателства за съпричастността на тримата към престъпна дейност, свързана с разпространение на наркотици, са и сумата от над 3000 евро, вакуум машина и полиетиленови пликове и др. Материалите по образуваното досъдебно производство са докладвани в Окръжна прокуратура – Пловдив. С постановление на наблюдаващия прокурор мъжете са привлечени като обвиняеми и приведени в ареста за срок до 72 часа.